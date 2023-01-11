Бывший российский полузащитник призвал Россию к терпению

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации, в которую попали российские клубы и сборная.

Фото: ФК «Навбахор» ФК «Навбахор»

«Терпение и труд все перетрут, надо потерпеть. В Азию мы всегда успеем перейти, а вернуться не получится», - цитирует Канчельскиса Sport24.ru. Он добавил, что из УЕФА Россию никто на данный момент не выгонял.