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1 час назад

Канчельскис: «Россию никто не выгонял из УЕФА, надо потерпеть»

Евро-футбол.Ру

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис высказался о текущей ситуации, в которую попали российские клубы и сборная.

Бывший российский полузащитник призвал Россию к терпению
Фото: ФК «Навбахор»ФК «Навбахор»

«Терпение и труд все перетрут, надо потерпеть. В Азию мы всегда успеем перейти, а вернуться не получится», - цитирует Канчельскиса Sport24.ru. Он добавил, что из УЕФА Россию никто на данный момент не выгонял.

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС. Поводом апелляции национального футбольного союза стало то, что российские команды отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. С февраля 2022 года команды из России в них не играют.

Футбол,Андрей Канчельскис,РФС,УЕФА,
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