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1 час назад

Медведев – о Ду Кейросе: «Очень интересный футболист»

Евро-футбол.Ру

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о молодом бразильском полузащитнике Эдуардо Сантосе Кейросе, более известном как Ду Кейрос.

Медведев – о Ду Кейросе: «Очень интересный футболист»
Фото: ТАССТАСС

Футбольный деятель сказал, что 22-летний спортсмен занимает второе место в списке футболистов «Коринтианса», проведших на поле наибольшее количество времени.

«Может играть как на позиции «под нападающими», так и на позиции опорника, и слева, и справа. Очень интересный футболист», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ду Кейрос является воспитанником клубов «Сан-Паулу» и «Коринтианс». 22 августа 2021 года в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он дебютировал в бразильской Серии A в составе «Коринтианса».

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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