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39 минут назад

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Карраскалем

Евро-футбол.Руиещё 1

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался касательно ситуации с потенциальным уходом из клуба колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Карраскалем
Фото: pfc-cska.compfc-cska.com

«Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам», - приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В связи с этим, по словам футбольного деятеля, не имеет смысла говорить об опции приостановки контракта.

Также специалист добавил, что колумбиец уже вылетел на сборы «армейцев» в Абу-Даби, несмотря на непростую ожидающую его дорогу, включающую две пересадки.

Футбол,Хорхе Карраскаль,Кирилл Брейдо,
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