В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Карраскалем

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался касательно ситуации с потенциальным уходом из клуба колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

Фото: pfc-cska.com pfc-cska.com

«Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам», - приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В связи с этим, по словам футбольного деятеля, не имеет смысла говорить об опции приостановки контракта.