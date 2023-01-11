Гендиректор "Зенита": РПЛ стоит использовать опыт КХЛ в развитии судейства

Положительный опыт Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в организации и развитии судейства остается невостребованным футбольной Мир - Российской премьер-лигой (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.
"К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным, - сказал Медведев. - VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона".
7 июля в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что VAR от провайдера Slomo на данный момент не обладает функционалом виртуальных офсайдных линий. 25 августа глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил журналистам, что РФС рассчитывает на появление офсайдных линий системы VAR во второй части сезона РПЛ.