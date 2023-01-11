Гендиректор "Зенита": РПЛ стоит использовать опыт КХЛ в развитии судейства

"К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным, - сказал Медведев. - VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС) без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона".