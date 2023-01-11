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21 минуту назад

Генеральный директор «Зенита» оценил работу судей в РПЛ

Евро-футбол.Ру

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о работе арбитров Российской премьер-лиги.

Генеральный директор «Зенита» оценил работу судей в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным», — заявил Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, система видео ассистента рефери не может полноценно работать без офсайдных линий, возвращение которых стоит ждать лишь в следующем сезоне.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата петербургский «Зенит» идёт на первой строчке, опережая после 17 туров «Спартак» на шесть баллов.

Футбол,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
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