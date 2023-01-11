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4 часа назад

Медведев заявил, переходить в Азию нужно в случае длительной неопределенности с Европой

Газета.Ru

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. "Еcли выбор cтоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне cборных и клубов в Азии, то лучше играть", - приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс". Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА. Ранее бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал две главные проблемы российского футбола.

Медведев заявил, переходить в Азию нужно в случае длительной неопределенности с Европой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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