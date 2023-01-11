Защитник московского «Динамо» восхитился русскими морозами

«Безусловно, для меня это первый опыт русской зимы. Такого холода ранее я ещё нигде и никогда не встречал. В Голландии, где я играл до переезда в Россию, самая низкая температура была «минус 5». С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы долго не будем в Москве, а уже совсем скоро уедем на сборы в более тёплые места.