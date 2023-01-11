Защитник московского «Динамо» восхитился русскими морозами

Израильтянин ранее никогда не встречал столь низких температур.
Защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал об адаптации в России. Израильтянин заявил, что находится под большим впечатлением от московских морозов.
«Безусловно, для меня это первый опыт русской зимы. Такого холода ранее я ещё нигде и никогда не встречал. В Голландии, где я играл до переезда в Россию, самая низкая температура была «минус 5». С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы долго не будем в Москве, а уже совсем скоро уедем на сборы в более тёплые места.
В «Динамо» все хорошие футболисты. Если говорить про соперников, то я выделю спартаковца Промеса. Я знаю его ещё по чемпионату Голландии. Это действительно сильный футболист. Также есть заметные игроки в «Зените» и других командах. В России много хороших футболистов», — приводит слова Дасы «Матч ТВ».
Эли Даса в последние дни летнего трансферного окна на правах свободного агента заключил контракт с московским «Динамо». Соглашение между израильтянином и бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. В первой части сезона он провёл в футболке динамовцев 13 матчей.