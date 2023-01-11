Раскрыты детали нового контракта Месси с «ПСЖ»

Сообщается, что новый контракт будет подписан до 2024 года с опцией пролонгации ещё на один. Знаменитый форвард будет зарабатывать €40 млн.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех соревнованиях, забив 12 голов и отдав 14 результативных пасов. Действующее соглашение Месси с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины Лионель стал победителем чемпионата мира — 2022, обыграв в финале турнира сборную Франции в серии пенальти. Аргентинца также признали лучшем игроком мирового первенства. По ходу турнира он отметился семью точными ударами и тремя ассистами.