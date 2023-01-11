Что мешает возвращению российского футбола на международную арену

— Откровенно говоря, шансов вернуться в судебном порядке немного. Сейчас РФС, УЕФА и ФИФА находятся в диалоге. Однако наши футбольные коллеги из за рубежа сами себя загнали в угол, изначально приняв неправильные решения. Они отстранили российские клубы и сборные по надуманным причинам из за требований всем известных оголтелых русофобов.



А им нужно было отстоять свою позицию, как теннисистам. Те не просто защитили права российских спортсменов, допустив их в нейтральном статусе, но и наказали организаторов Уимблдона за нарушение своих правил. Вот это позиция сильных и независимых организаций. А ФИФА и УЕФА являются заложниками глобальных спонсоров, которые тратят на них миллиарды долларов.



При этом УЕФА ведь нас не отпускает. Никому это не выгодно. В Европе и мире не хотят потерять такой колоссальный рынок, как Россия. Поэтому как только пошли разговоры о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию, сразу стали появляться совместные рабочие группы. Над этим стоит задуматься, — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.