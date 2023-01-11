Семин предсказал развитие российского футбола

«Не от этого мы хуже играем, чем итальянцы, а мы играем хуже…. Я считаю, что не очень высокого уровня есть руководители, которые стоят над этим футболом. Вот и все.



Русский футбол будет жить. Он будет развиваться и будет много, много хороших игроков», — сказал Семин в новом выпуске сериала «Здесь был Палыч».