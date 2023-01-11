Семин предсказал развитие российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о развитии уровня российского футбола.
«Не от этого мы хуже играем, чем итальянцы, а мы играем хуже…. Я считаю, что не очень высокого уровня есть руководители, которые стоят над этим футболом. Вот и все.
Русский футбол будет жить. Он будет развиваться и будет много, много хороших игроков», — сказал Семин в новом выпуске сериала «Здесь был Палыч».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Сборная России на последнем для себя чемпионате мира смогла пробиться в четвертьфинал турнира, где уступила Хорватии в серии пенальти.
В еврокубках российские клубы за последние несколько лет не смогли выйти из группы Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» последний раз выходил из группы ЛЧ в сезоне 2015/16. Тогда подопечные Сергея Семака в 1/8 уступили «Бенфике».