«ПСЖ» не устроит церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022

«ПСЖ» не организует церемонию чествования Лионеля Месси за победу на ЧМ-2022.

По данным Le Parisien, клуб считает достаточным приветствие, которое нападающий получил на базе «ПСЖ» после возвращения из отпуска. Тогда советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш подарил Месси копию Кубка мира, а игроки команды устроили ему чемпионский коридор.

Кроме того, в клубе считают, что время для проведения церемонии чествования уже прошло, так как финал чемпионата мира, в котором встречались Франция и Аргентина, состоялся 3,5 недели назад.

В связи с этим церемонии для Месси перед игрой 18-го тура Лиги 1 против «Анжера» не будет.