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18 минут назад

«ПСЖ» не устроит церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022 перед игрой с «Анжером»

Sports.ru

«ПСЖ» не организует церемонию чествования Лионеля Месси за победу на ЧМ-2022.

«ПСЖ» не устроит церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным Le Parisien, клуб считает достаточным приветствие, которое нападающий получил на базе «ПСЖ» после возвращения из отпуска. Тогда советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш подарил Месси копию Кубка мира, а игроки команды устроили ему чемпионский коридор.

Кроме того, в клубе считают, что время для проведения церемонии чествования уже прошло, так как финал чемпионата мира, в котором встречались Франция и Аргентина, состоялся 3,5 недели назад.

В связи с этим церемонии для Месси перед игрой 18-го тура Лиги 1 против «Анжера» не будет.

Ранее стало известно, что сегодня Лионель проведет первый матч за «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча против «Анжера», который начнется в 23:00 по московскому времени.

Футбол,Лионель Месси,
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