«Локомотив» объявил состав на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор клуба.
«Красно зеленые» вышли из отпуска 9 января, а на следующий день прошли углублённое медицинское обследование.Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Никита Матюнин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Марио Митай, Марк Мампасси, Иван Кузьмичев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Даниил Куликов, Артем Карпукас.
Нападающие: Гирано Керк, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц.
Первый тренировочный сбор «Локомотива» начнется 11 января в ОАЭ.