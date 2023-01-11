Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

«Локомотив» объявил состав на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ

Матч ТВ

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор клуба.

«Локомотив» объявил состав на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Красно зеленые» вышли из отпуска 9 января, а на следующий день прошли углублённое медицинское обследование.Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Никита Матюнин.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Марио Митай, Марк Мампасси, Иван Кузьмичев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Даниил Куликов, Артем Карпукас.

Нападающие: Гирано Керк, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц.

Первый тренировочный сбор «Локомотива» начнется 11 января в ОАЭ.

Футбол,Константин Марадишвили,Сергей Пиняев,Станислав Магкеев,Максим Глушенков,Максим Ненахов,Франсуа Камано,Даниил Куликов,Илья Лантратов,Иван Игнатьев,Дмитрий Баринов,Михаил Щетинин,Антон Миранчук,Рифат Жемалетдинов,Дмитрий Живоглядов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители