На зимнем сборе с «Крыльями Советов» будет тренироваться сын футболиста Бобра

«В расположение «Крыльев» в Турции прибыл 17-летний полузащитник Иван Бобёр. Первый сбор футболист проведёт вместе с нашей командой.



Сейчас Иван выступает за «Академию «Чертаново» и юношескую сборную России. Иван Бобёр — сын экс-игрока «Крыльев», заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провел за нашу команду 300 матчей», — написала пресс-служба самарцев в клубном телеграм-канале.