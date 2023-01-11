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33 минуты назад

Экс-тренер "Спартака" заявил, что "Зенит" в Европе популярнее москвичей

Газета.Ruиещё 2

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал бредом то, что «Зенит» якобы использует админресурс для достижения целей.

Экс-тренер "Спартака" заявил, что "Зенит" в Европе популярнее москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом, — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди.

На сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» — самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», — передает слова Рианчо «Рейтинг букмекеров».

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов» (35 очков).

Сине-бело-голубые возобновят сезон играми на Кубок России. 27 февраля «Зенит» сыграет с ульяновской «Волгой» в рамках четвертьфинала. Занявший первое место в группе «Спартак» в 1/4 Пути РПЛ встретится с «Локомотивом».

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