Аршавин назвал футболистов, способных усилить «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие футболисты московского «Спартака» могли бы усилить нынешний «Зенит». В настоящее время 41-летний россиянин занимает должность директора департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам.
«Я бы никого не забирал из «Спартака» в «Зенит». У красно-белых сейчас есть сильные футболисты, но зачем они петербургскому клубу? Однако мне кажется, что те же Соболев или Промес усилил
Почему у Бакаева не получается заиграть в «Зените»? Пока у него слишком высокая конкуренция. Но Зелимхан старается, а времени прошло ещё мало. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Квинси Промес в 16 матчах нынешнего сезона РПЛ стал автором 14 забитых мячей, а Александр Соболев после 16 встреч имеет в своём активе 14 (7+7) очков по системе «гол+пас».