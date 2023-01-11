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24 минуты назад

Пиняев рассказал о «космической» форме перед первым сбором с «Локомотивом»

Матч ТВ

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, как ему удалось в хорошей форме подойти к первому сбору с московской командой.

Пиняев рассказал о «космической» форме перед первым сбором с «Локомотивом»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Накануне железнодорожники вышли из отпуска и прошли медосмотр. 11 января команда вылетела на тренировочный сбор в ОАЭ.

— Как прошло медобследование? Жив здоров, можно в космос завтра вылетать. В отпуске старался поддерживать форму, чтобы себя не запускать и было легче адаптироваться к нагрузкам на сборах.

Я уже говорил, что из текущего состава команды я был знаком с Димой Бариновым, он меня водил в школу на базу в мой первый заход в «Локомотив». С Антоном Миранчуком у нас тоже было общение раньше. С Максимом Глушенковым, конечно. Ну и с молодыми ребятами, моими ровесниками, с кем пересекался. Заочно со всеми был знаком, но теперь познакомились лично, — сказал Пиняев в интервью клубному каналу.

В декабре 18 летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Футболист в нынешнем розыгрыше МИР РПЛ провел 11 матчей, забил три гол и сделал две результативные передачи. Источник:Официальный сайт ФК «Локомотив»

Футбол,Сергей Пиняев,Антон Миранчук,Крылья Советов,
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