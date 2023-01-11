Пиняев рассказал о «космической» форме перед первым сбором с «Локомотивом»

— Как прошло медобследование? Жив здоров, можно в космос завтра вылетать. В отпуске старался поддерживать форму, чтобы себя не запускать и было легче адаптироваться к нагрузкам на сборах.



Я уже говорил, что из текущего состава команды я был знаком с Димой Бариновым, он меня водил в школу на базу в мой первый заход в «Локомотив». С Антоном Миранчуком у нас тоже было общение раньше. С Максимом Глушенковым, конечно. Ну и с молодыми ребятами, моими ровесниками, с кем пересекался. Заочно со всеми был знаком, но теперь познакомились лично, — сказал Пиняев в интервью клубному каналу.