«ПСЖ» готов продать Неймара

Парижанам стоит пересмотреть трансферные планы по поводу Неймара. Продавать бразильца ни в коем случае нельзя.

«ПСЖ» готов продать форварда Неймара летом 2023 года за € 100 млн, сообщает Sport.es. Парижане намерены реформировать свой спортивный проект, отдав главные роли Лионелю Месси и Килиану Мбаппе. Кроме того, клуб не против частично разгрузить зарплатную ведомость. Избавление от контракта Неймара, получающего € 40 млн за сезон, помогло бы в этом отношении.

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Для «ПСЖ» крупные траты никогда не были проблемой. Если так сильно хочется, платёжку можно разгрузить с помощью отказа от группы второстепенных исполнителей с высоким окладом, но готовность расстаться с Неймаром – чудовищная ошибка. Бразилец показывает выдающуюся игру в нынешнем сезоне. Его уход станет приговором для клуба.

Неймар — в топ-5 претендентов на «Золотой мяч», играя в команде с Мбаппе и Месси

Неймар набрал 52 очка по системе «гол+пас» в 2022 году (32+20 в 42 матчах). У Мбаппе и Месси больше – 73 (56+17) в 56 играх и 65 (35+30) в 51 встрече соответственно. Но показатели бразильца всё равно фантастические. Неймар нашёл себя в команде с двумя суперзвездами. Он стал особенно хорош как плеймейкер во второй половине года.

В текущем сезоне Неймар провёл за парижан 21 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 передач. В Лиге 1 у Неймара 15 игр, в которых он отличился взятием ворот 11 раз и сделал 10 ассистов. Форвард установил впечатляющее достижение: Неймар стал первым футболистом, на счету которого как минимум 10 голов и 10 результативных передач в топ-5 европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1).

Неймар идеально дополняет Мбаппе и Месси. Бразилец входит в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal наряду с Лео, Килианом, Эрлингом Холандом и Робертом Левандовским. Потрясающий факт, учитывая, что бразилец в «ПСЖ» номинально является третьей атакующей опцией.

Планы расстаться с Неймаром иначе как глупыми назвать нельзя. «ПСЖ» определённо приобретёт какую-то звезду на замену. ESPN называет главным кандидатом Мохамеда Салаха из «Ливерпуля». Клуб заплатит за него порядка тех же € 100 млн (как минимум), выдав сопоставимую с Неймаром зарплату. Но зачем рушить механизм, который и так отлично работает? Есть приличная вероятность, что о переходе футболиста уровня того же Салаха вообще не удастся договориться.

Неймар не хочет покидать «ПСЖ»

«ПСЖ» купил Неймара летом 2017 года у «Барселоны» за рекордные для мирового футбола € 222 млн. Контракт игрока рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления ещё на сезон. Отдавать форварда за бесценок в Париже не собираются.

Прошлым летом клуб уже пытался продать Неймара. Тогда бразилец конфликтовал с Мбаппе, которого наделили особыми полномочиями по кадровым вопросам после продления соглашения. Килиан хотел, чтобы «ПСЖ» избавился от Неймара.

За бразильца просили € 150 млн, однако оказалось, что никто не готов платить столько. За € 100 млн желающие найдутся. Тем более в сезоне-2022/2023 30-летний форвард избегает травм и показывает прекрасную статистику. Топ-клубы АПЛ вроде «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» всегда приценивались к Неймару. Серьёзный интерес приписывали «Ньюкаслу», который в случае выхода в Лигу чемпионов станет намного более привлекательным вариантом для продолжения карьеры.

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш – креатура Мбаппе в клубе. Но он хотел оставить бразильца в составе и многое сделал для того, чтобы позиция Килиана по ненавистному одноклубнику смягчилась. Кампуш, главный тренер Кристоф Галтье и президент Нассер Аль-Хелаифи провели ряд личных встреч с Мбаппе и Неймаром. Договорились о том, что оба на футбольном поле забывают о своих личных обидах. Пока всё работает без сбоев. Мбаппе и Неймар не стали близкими товарищами и по-прежнему недолюбливают друг друга, но свои профессиональные обязанности выполняют на отлично.

По данным Marca, сам Неймар не хочет покидать «ПСЖ», даже с учётом разногласий с Мбаппе. В первую очередь по финансовым соображениям: другой клуб вряд ли предоставит такие же шикарные условия. Однако бразильцу также нравится жить в Париже и играть под руководством Галтье. Отношения с Мбаппе далеки от идеала, но это не критический момент.