"Реал" несколько раз отказал Роналду в трансфере в 2022 году

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш летом 2022 года инициировал переговоры с мадридским "Реалом" по поводу возможного трансфера его клиента. Об этом сообщает The Athletic. По информации издания, Мендеш несколько раз связывался с представителями "Реала" и предлагал им заключить контракт с 37-летним нападающим, однако не получил желаемого ответа. Другие топ-клубы также ответили отказом на предложение о сотрудничестве с Роналду, несмотря на то что "Манчестер Юнайтед" был готов выплачивать большую часть зарплаты португальца. Роналду предпринял последнюю попытку заинтересовать "Реал" в декабре 2022 года, когда после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре прибыл в Мадрид и попросил временно допустить его к тренировкам на клубной базе. Однако "Реал" не предложил контракт, и обладатель пяти "Золотых мячей" подписал соглашение с саудовским "Аль-Насром". Ранее "Аль-Наср" опроверг информацию, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.