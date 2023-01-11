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1 час назад

Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на решение CAS оставить в силе санкции в отношении российского футбола.

Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу
Фото: BetassistBetassist

«Слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу! Сейчас Россия вынуждена из своего резерва восполнять брешь и ставить в состав воспитанников или других российских футболистов», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Напомним, в марте ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Например, в сезоне-2022/2023 российские команды не будут участвовать в еврокубках, а сборная России будет вынуждена пропустить Лигу наций УЕФА. Причиной такому решению стала специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.

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