Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на решение CAS оставить в силе санкции в отношении российского футбола.

«Слава богу, что УЕФА влепил санкции российскому футболу! Сейчас Россия вынуждена из своего резерва восполнять брешь и ставить в состав воспитанников или других российских футболистов», — приводит слова Кавазашвили Legalbet .

Напомним, в марте ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Например, в сезоне-2022/2023 российские команды не будут участвовать в еврокубках, а сборная России будет вынуждена пропустить Лигу наций УЕФА. Причиной такому решению стала специальная военная операция Вооружённых сил РФ на территории Украины.