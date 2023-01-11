Футболист "Спартака" Хлусевич уверен, что команде по силам догнать "Зенит" в РПЛ

Московскому футбольному клубу "Спартак" в текущем сезоне по силам догнать петербургский "Зенит" в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в среду высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич .

"Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать "Зенит", - сказал Хлусевич.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет шесть очков. Первый матч после зимней паузы "Спартак" проведет дома 4 марта против екатеринбургского "Урала", "Зенит" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".