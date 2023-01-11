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1 час назад

У Промеса нет проблем со здоровьем. Он начнет индивидуальные тренировки в Москве на этой неделе

Sports.ruиещё 1

Квинси Промес пропускает медосмотр «Спартака», который проходит сегодня.

Стало известно, когда Промес начнет индивидуальные тренировки в Москве
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает «РБ Спорт», у вингера нет проблем со здоровьем. Уже на этой неделе он начнет индивидуальные тренировки в Москве.

Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.

Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Футбол,Юрий Зайцев,Спартак,
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