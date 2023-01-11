Стало известно, когда Промес начнет индивидуальные тренировки в Москве

Квинси Промес пропускает медосмотр «Спартака», который проходит сегодня.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Как сообщает «РБ Спорт», у вингера нет проблем со здоровьем. Уже на этой неделе он начнет индивидуальные тренировки в Москве.

Вчера стало известно, что Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака», которые пройдут в ОАЭ. Есть вероятность, что его не будет и на третьем сборе красно-белых, который состоится в Турции.

Точные причины отсутствия Квинси неизвестны. «Спорт-Экспресс» писал, что Промеса не будет на сборах по медицинским показаниям, а спортивный юрист Юрий Зайцев допустил, что дело в соглашении Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.