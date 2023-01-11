Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
18 минут назад

«ПСЖ» тратит на зарплаты 728 млн евро – больше всех в истории футбола. Выручка клуба – 670 млн, чистый убыток – 369 млн

Sports.ru

«ПСЖ» тратит на зарплаты 728 млн евро – это самая крупная сумма в истории футбола.

Стало известно, сколько «ПСЖ» тратит на зарплаты футболистам
Фото: Sports.ruSports.ru

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях футбольных клубов топ-8 лиг в сезоне-2021/22.

Из него следует, что после перехода Лионеля Месси, Ашрафа Хакими и Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года траты «ПСЖ» на зарплаты выросли на 45% и составили 728 млн евро.

Отмечается, что расходы «ПСЖ» на зарплаты превосходят выручку, которая составила 670 млн евро. Чистый убыток «ПСЖ» составил 369 млн евро – это один из худших показателей в истории футбола. Вместе с «Аяксом», «Миланом» и «Трабзонспором» парижане стали чемпионами своих стран, для которых прошлый сезон стал убыточным.

Значительно выросли расходы на зарплаты у «Реала». Они повысились на 25% и составляют 519 млн евро. Это связано с продлением контрактов многих ключевых игроков, а также с выплатой бонусов за победу в Лиге чемпионов.

Показатели остальных шести клубов, ставших чемпионами в топ-8 лиг, улучшились по сравнению с сезоном-2021/22.

Футбол,Ашраф Хакими,Лионель Месси,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители