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16 минут назад

Роналду не будет продвигать заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2030 – в том числе из-за участия Португалии в борьбе

Sports.ru

Криштиану Роналду не стал послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 из-за Португалии.

Роналду не будет продвигать заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2030
Фото: Sports.ruSports.ru

Сразу несколько медиа написали о том, что после перехода в «Аль-Наср» 37-летний нападающий будет участвовать в продвижении заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030, однако The Athletic со ссылкой на источник, близкий к игроку, сообщает, что такой договоренности нет.

Не в последнюю очередь это связано с тем, что шансы на проведение ЧМ-2030 есть у Португалии. Сообщалось, что страна подаст совместную с Испанией и Украиной заявку.

Вчера «Аль-Наср» выступил с заявлением, в котором опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Футбол,Криштиану Роналду,
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