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1 час назад

Радченко: «Зенит» стал бы чемпионом и без бразильцев»

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что «сине-бело-голубые» смогли бы выигрывать чемпионат России без бразильских легионеров.

Радченко: «Зенит» стал бы чемпионом и без бразильцев»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не думаю, что «Зенит» стал бы обычной командой без бразильцев. Если бы их не было в клубе, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ и были бы сильнее всех», - приводит слова Радченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд выигрывал чемпионат России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги петербуржцы уверенно лидируют после 17 туров, набрав 42 балла. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть пунктов.

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