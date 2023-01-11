Источник: Кузьмин может покинуть тренерский штаб «Рубина»

По информации источника, 41-летний специалист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Напомним, что Кузьмин занимает должность тренера «Рубина» с 2019 года, ранее, в период с 2010 по 2018 год он защищал цвета казанцев в качестве игрока.