Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Источник: Кузьмин может покинуть тренерский штаб «Рубина»

Евро-футбол.Ру

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин может покинуть казанский клуб в самое ближайшее время, сообщает Sport24.

Источник: Кузьмин может покинуть тренерский штаб «Рубина»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, 41-летний специалист не полетел вместе с командой на сборы в Турцию. Напомним, что Кузьмин занимает должность тренера «Рубина» с 2019 года, ранее, в период с 2010 по 2018 год он защищал цвета казанцев в качестве игрока.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на четыре очка. Отметим, что по ходу нынешнего сезона казанскую команду покинул её главный тренер Леонид Слуцкий. Сейчас обязанности наставника «Рубина» исполняет Юрий Уткульбаев.

Футбол,Олег Кузьмин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители