Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Джикия иронично отреагировал на вопрос об отсутствии Промеса на медосмотре «Спартака»

Betassist

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать новость о том, что нидерландский форвард красно-белых Квинси Промес пропустил медосмотр. Ранее сообщалось, что Промес пропустит ближайшие зимние сборы красно-белых в ОАЭ.

Джикия иронично отреагировал на вопрос об отсутствии Промеса на медосмотре
Фото: BetassistBetassist

«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — цитирует Джикию «Чемпионат».

30-летний нападающий московского «Спартака» Промес в первой части сезона РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Всего, с учётом игр в Суперкубке и Кубке России, форвард выходил на поле 22 раза, забил 17 мячей и отметился семью ассистами.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 36 очков.

Футбол,Георгий Джикия,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители