Джикия иронично отреагировал на вопрос об отсутствии Промеса на медосмотре

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался обсуждать новость о том, что нидерландский форвард красно-белых Квинси Промес пропустил медосмотр. Ранее сообщалось, что Промес пропустит ближайшие зимние сборы красно-белых в ОАЭ.

«Я ни слова не скажу — мне клуб запретил. Лора не прошёл, плохо слышу», — цитирует Джикию «Чемпионат» .

30-летний нападающий московского «Спартака» Промес в первой части сезона РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Всего, с учётом игр в Суперкубке и Кубке России, форвард выходил на поле 22 раза, забил 17 мячей и отметился семью ассистами.