«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции

Лондонский «Челси» ведет переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» по траснферу нападающего Маркуса Тюрама. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Натан Гиссинг, стороны продвинулись в переговорах. В настоящий момент «пенсионеры» являются главными претендентами на подписание 25-летнего игрока.