Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
21 минуту назад

Ротен: «Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном»

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Жером Ротен поделился мнением о перспективах Килиана Мбаппе стать капитаном сборной.

Экс-игрок «ПСЖ» Ротен поделился мнением о перспективах Мбаппе стать капитаном
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном. Потому что он много шумит и ярко реагирует, а Дешам — противоположность такому стилю общения на пресс-конференциях. При пожаре капитан должен пытаться его потушить, а Килиан своей откровенностью может только сильнее разжечь огонь», — приводит слова Ротена издание RMC Sport.

По его мнению, Мбаппе полностью отличается от бывшего капитана Уго Льориса, который хорошо показывал себя на пресс-конференциях в нужном для спокойного Дешама стиле.

Напомним, что после завершения международной карьеры вратарём «Тоттенхэма» капитанская повязка «трёхцветных» стала вакантной. В футболке бывших чемпионов мира Килиан Мбаппе провёл 66 матчей, забив 36 голов, включая восемь на ЧМ-2022.

Футбол,Жером Ротен,Уго Льорис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители