Экс-игрок «ПСЖ» Ротен поделился мнением о перспективах Мбаппе стать капитаном

«Думаю, Дешам не сделает Мбаппе капитаном. Потому что он много шумит и ярко реагирует, а Дешам — противоположность такому стилю общения на пресс-конференциях. При пожаре капитан должен пытаться его потушить, а Килиан своей откровенностью может только сильнее разжечь огонь», — приводит слова Ротена издание RMC Sport.