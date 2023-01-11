Экс-тренер «Рубина» Веретенников опроверг отказ от возвращения в клуб

«Это не соответствует действительности. С новым тренером «Рубина» в последний раз я общался 27 ноября, в раздевалке после домашнего матча с «Нефтехимиком». Больше мы не контактировали», — рассказал бывший футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».