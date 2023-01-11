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43 минуты назад

Веретенников опроверг отказ от возвращения в «Рубин»

Евро-футбол.Ру

Бывший тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников высказался о слухах об отказе возвращаться в клуб из столицы Татарстана.

Экс-тренер «Рубина» Веретенников опроверг отказ от возвращения в клуб
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Это не соответствует действительности. С новым тренером «Рубина» в последний раз я общался 27 ноября, в раздевалке после домашнего матча с «Нефтехимиком». Больше мы не контактировали», — рассказал бывший футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее появилась информация об отказе Веретенниковым приглашения от нового наставника «Рубина» Юрия Уткульбаева. Отметим, что экс-футболист российской сборной входил в штаб казанцев с 2020 по 2022 год.

Футбол,Олег Веретенников,
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