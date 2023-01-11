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16 минут назад

«Челси» арендовал Феликса за 11 млн евро. Он продлил контракт с «Атлетико» до 2027-го перед уходом

Sports.ru

Жоау Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» до конца сезона.

«Челси» арендовал Жоау Феликса
Фото: Sports.ruSports.ru

Лондонский клуб подтвердил, что арендовал 23-летнего полузащитника до лета. «Атлетико» сообщил, что перед уходом Феликс продлил контракт с клубом еще на сезон – до 2027 года.

Сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду португальца 11 млн евро, а также возьмет на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

В этом сезоне игрок забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. У него 1 мяч и 2 голевых паса в 3 матчах за Португалию на ЧМ-2022.

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