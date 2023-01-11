«Челси» арендовал Жоау Феликса

Жоау Феликс перешел в «Челси» из «Атлетико» до конца сезона.

Лондонский клуб подтвердил, что арендовал 23-летнего полузащитника до лета. «Атлетико» сообщил, что перед уходом Феликс продлил контракт с клубом еще на сезон – до 2027 года.

Сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду португальца 11 млн евро, а также возьмет на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.