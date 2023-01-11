Зарема Салихова ответила Медведеву, упомянувшему «Спартак» при выборе разочарования года

Ранее в интервью «Известиям» Медведев рассказал, что считает разочарованием первой части сезона-2022/2023 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года. Напомним, потасовка произошла после финального свистка в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» (0:0, 4:2 — по пенальти).