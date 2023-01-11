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1 час назад

Петржела: «Соболев здорово прибавил за этот сезон»

Евро-футбол.Ру

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил уровень игры нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Петржела: «Соболев здорово прибавил за этот сезон»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в «Зените» нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, форвард «красно-белых» идеально подошёл бы действующему чемпиону России, однако его игра за столичный коллектив и частые симуляции являются преградой для потенциального трансфера.

Отметим, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги Соболев забил семь мячей при семи ассистах в 16 встречах в футболке «Спартака».

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