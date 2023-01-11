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1 час назад

Экс-полузащитник «ПСЖ» Пасторе подписал контракт с катарским клубом

Матч ТВ

Бывший полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе подписал соглашение с клубом «Катар СК», сообщает пресс служба команды.

Экс-полузащитник «ПСЖ» Пасторе подписал контракт с катарским клубом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Срок контракта с 33 летним игроком не сообщается. Футболист перешел в катарскую команду из испанского «Эльче» и будет выступать под седьмым номером.

Пасторе в нынешнем сезоне принял участие в одном матче второго дивизиона чемпионата Испании, когда в августе в рамках 2 го тура он вышел на поле на 86 й минуте домашней игры с «Альмерией» (1:1).

Аргентинский полузащитник выступал за «ПСЖ» в 2011–2018 годах, по пять раз выиграв с командой в чемпионате, кубке французской лиги и Суперкубке Франции, а также четыре раза выигрывал Кубок Франции.

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