Экс-полузащитник «ПСЖ» Пасторе подписал контракт с катарским клубом

Бывший полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе подписал соглашение с клубом «Катар СК», сообщает пресс служба команды.
Срок контракта с 33 летним игроком не сообщается. Футболист перешел в катарскую команду из испанского «Эльче» и будет выступать под седьмым номером.
Пасторе в нынешнем сезоне принял участие в одном матче второго дивизиона чемпионата Испании, когда в августе в рамках 2 го тура он вышел на поле на 86 й минуте домашней игры с «Альмерией» (1:1).
Аргентинский полузащитник выступал за «ПСЖ» в 2011–2018 годах, по пять раз выиграв с командой в чемпионате, кубке французской лиги и Суперкубке Франции, а также четыре раза выигрывал Кубок Франции.