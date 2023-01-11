Олимпийский чемпион назвал «ужасное» отношение к России незаслуженным

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло», — сказал спортсмен.

Фернандес подчеркнул, что в России к нему всегда хорошо относились, а сам он благодарен болельщикам и московскому клубу, который позволил ему сыграть в европейской лиге. Он добавил, что российский футбол навсегда «останется в его сердце».

Напомним, что спортсмен выступал за «Динамо» с восемь лет — с 2006 по 2014 год. Вместе с клубом он стал бронзовым призером чемпионата России, а также выходил в финал кубка страны. Отметим, что у Фернандеса есть регалии и вне российской команды — в 2004 году он вместе со сборной Аргентины завоевал золото Олимпийских игр в Афинах.