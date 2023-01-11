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55 минут назад

Олимпийский чемпион назвал «ужасное» отношение к России незаслуженным

Никита Бородкин

Экс-защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес назвал незаслуженным «ужасное» отношение к России. Об этом сообщает Sport24.

Олимпийский чемпион назвал «ужасное» отношение к России незаслуженным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло», — сказал спортсмен.

Фернандес подчеркнул, что в России к нему всегда хорошо относились, а сам он благодарен болельщикам и московскому клубу, который позволил ему сыграть в европейской лиге. Он добавил, что российский футбол навсегда «останется в его сердце».

Напомним, что спортсмен выступал за «Динамо» с восемь лет — с 2006 по 2014 год. Вместе с клубом он стал бронзовым призером чемпионата России, а также выходил в финал кубка страны. Отметим, что у Фернандеса есть регалии и вне российской команды — в 2004 году он вместе со сборной Аргентины завоевал золото Олимпийских игр в Афинах.

Футбол,Леандро Фернандес,Динамо,
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