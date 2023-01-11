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36 минут назад

Спортдиректор "Крыльев": мы не планируем никакой распродажи наших игроков

Rusfootballиещё 2

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением о появляющихся слухах относительно интереса клубов РПЛ к игрокам самарцев.

Спортдиректор "Крыльев": мы не планируем никакой распродажи наших игроков
Фото: RusfootballRusfootball

"Мы не планируем никакой распродажи наших игроков. Это все что я могу сказать по теме. Что касается трансферов на вход — я не могу назвать вам фамилии", — цитирует функционера Sport24.

Этой зимой состав "Крыльев" покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков – они подписали контракт с "Локомотивом". Также сообщалось о потенциальном уходе из самарского коллектива Романа Ежова и Александра Солдатенкова.

По итогам первой части текущего чемпионата России "Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице с 20-ю очками в активе.

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