Салихова ответила на слова Медведева о разочаровании года

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всё было не зря», — цитирует Салихову «Чемпионат» .

Напомним, в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, пенальти – 4:2) произошла драка между футболистами. После инцидента появилось видео, на котором игроки красно-белых радуются, пересматривая эпизод с дракой. Медведев назвал их поведение «разочарованием года».