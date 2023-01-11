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22 минуты назад

Салихова ответила на слова Медведева о разочаровании года

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Зарема Салихова, супруга экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который упомянул красно-белых при выборе разочарования 2022 года.

Салихова ответила на слова Медведева о разочаровании года
Фото: BetassistBetassist

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всё было не зря», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Напомним, в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, пенальти – 4:2) произошла драка между футболистами. После инцидента появилось видео, на котором игроки красно-белых радуются, пересматривая эпизод с дракой. Медведев назвал их поведение «разочарованием года».

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 42 очка. «Спартак» с 36 баллами находится на второй позиции.

Футбол,Зарема Салихова,Леонид Федун,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
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