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1 час назад

​Юран раскрыл причину своего скандального ухода из «Химок»

Евро-футбол.Руиещё 5

Сергей Юран покинул должность рулевого «Химок» в начале августа. Отставка тренера получилась неожиданной, ведь подмосковная команда неплохо начала нынешний сезон. Спустя пять месяцев Юран раскрыл причину своего ухода из «Химок».

​Юран раскрыл причину своего скандального ухода из «Химок»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«В футбольном мире её [причину] знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!» - высказался Юран, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вероятно, Сергей Юран имеет в виду Илью Садыгова. Речь идёт о сыне главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Ещё летом ходили слухи о том, что у Юрана возникли проблемы как раз из-за нежелания обеспечивать игровое время Илье Садыгову.

На текущий момент «Химки» тренирует Спартак Гогниев. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Сергей Юран,Спартак,
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