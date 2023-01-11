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1 час назад

Ветеран «Спартака» выразил недоумение, зачем судьи будут давать интервью после матчей

Евро-футбол.Ру

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение РФС дать возможность арбитрам комментировать свои решения после матчей.

Ветеран «Спартака» выразил недоумение, зачем судьи будут давать интервью
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Турнир товарищеский, и что там комментировать? Мне эта идея непонятна. Какая цель этой акции, что судьи после игры будут что-то комментировать? Что конкретно

Не понимаю даже. Эта идея мне непонятна. Они должны судить так, как есть, и не надо ничего придумывать. Когда они судят нормально, тогда что комментировать, а когда плохо – пусть КДК РФС разбирается! Комментарии их после матчей не нужны», — сказал Гладилин.

Напомним, на товарищеском турнире в ОАЭ, где примут участие «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар», РФС принял решение дать возможность арбитрам комментировать свои решения после окончания матчей.

Футбол,Валерий Гладилин,Спартак,
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