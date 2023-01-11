Ветеран «Спартака» выразил недоумение, зачем судьи будут давать интервью

«Турнир товарищеский, и что там комментировать? Мне эта идея непонятна. Какая цель этой акции, что судьи после игры будут что-то комментировать? Что конкретно

Не понимаю даже. Эта идея мне непонятна. Они должны судить так, как есть, и не надо ничего придумывать. Когда они судят нормально, тогда что комментировать, а когда плохо – пусть КДК РФС разбирается! Комментарии их после матчей не нужны», — сказал Гладилин.