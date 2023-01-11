​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью

В зимнее трансферное окно нападающий Элдор Шомуродов может сменить «Рому» на «Торино». Узбекистанский футболист оказался в римском клубе летом 2021 года. Тогда «волки» подписали экс-форварда «Ростова» без ведома главного тренера команды Жозе Моуринью.