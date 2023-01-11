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1 час назад

​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью

Евро-футбол.Ру

В зимнее трансферное окно нападающий Элдор Шомуродов может сменить «Рому» на «Торино». Узбекистанский футболист оказался в римском клубе летом 2021 года. Тогда «волки» подписали экс-форварда «Ростова» без ведома главного тренера команды Жозе Моуринью.

​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Моуринью даже не знал Шомуродова. Пинту подписал контракт с узбекистанским нападающим, считая его перспективным», - говорится в материале газеты Il Corriere dello Sport.

Согласно данным источника, решение о трансфере Элдора Шомуродова принял директор «Ромы» Тьягу Пинту.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Футбол,Элдор Шомуродов,
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