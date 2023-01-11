Поттер поделился информацией о травмированных игроках «Челси»

«С Обамеянгом всё в порядке, он скоро будет в составе. Мы думаем, что Кристиану Пулишичу потребуется пару месяцев на восстановление. Стерлингу меньше. Надеюсь, что меньше», — приводит слова специалиста журналист Низаар Кинселла.