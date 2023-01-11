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55 минут назад

Гетце заявил о желании сыграть на Евро-2024 в составе сборной Германии

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии Марио Гетце заявил, что хочет сыграть за национальную команду на чемпионате Европы в 2024 году.

Полузащитник сборной Германии Гетце заявил о желании сыграть на Евро-2024
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Если Ханси Флик решить меня взять, то я соглашусь. Это большой турнир, уверен, что он будет потрясающим», — передает слова Марио издание Bild.

Напомним, что Гетце является чемпионом мира. На ЧМ-2014 в Бразилии Марио забил победный гол в финальном матче против Аргентины (1:0).

На мундиале в Катаре в 2022 году 30-летний немец сыграл в 2 матчах, проведя на поле в общей сложности 34 минуты. Германия завершила свое выступление на турнире на стадии группового этапа.

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