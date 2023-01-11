Полузащитник сборной Германии Гетце заявил о желании сыграть на Евро-2024

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии Марио Гетце заявил, что хочет сыграть за национальную команду на чемпионате Европы в 2024 году.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Если Ханси Флик решить меня взять, то я соглашусь. Это большой турнир, уверен, что он будет потрясающим», — передает слова Марио издание Bild.

Напомним, что Гетце является чемпионом мира. На ЧМ-2014 в Бразилии Марио забил победный гол в финальном матче против Аргентины (1:0).