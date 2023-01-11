Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Фанаты раскритиковали "Левски" за намерение провести три товарищеских матча с клубами из России

Газета.Ru

Болгарский клуб "Левски" может отметить товарищеские матчи против российских клубов из-за давления собственных болельщиков, сообщает Sport24 со ссылкой на болгарские СМИ. Болгарский клуб в январе должен трижды сыграть с командами из России - "Краснодаром" (17-го), "Спартаком" (22-го) и "Уралом" (31-го). Однако это не понравилось фанатам "Левски", которые раскритиковали клуб в социальных сетях. "Стыдно играть контрольные матчи с российскими командами"; "Еще одно позорное пятно в нашей истории"; "Включите свой мозг"; "Еще не поздно отменить этот позор", - написали болельщики. Сообщается, что из-за такой реакции общественности клуб может отменить матчи. При этом, существует еще один вариант, согласно которому футболисты "Левски" выйдут на поле в желто-синей форме. Обычно футболисты играют либо полностью в желтом, либо полностью в синем. Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, 10 января Спортивный арбитражный суд (CAS) решил окончательно отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение отечественных команд от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Фанаты раскритиковали "Левски" за намерение провести три товарищеских матча с клубами из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Анзор Кавазашвили,РФС,УЕФА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители