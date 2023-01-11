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42 минуты назад

«Тренировка делает тебя совершенным». В «Аль-Насре» показали, как Роналду готовится к игре

Чемпионат.com

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает подготовку к дебюту в составе саудовской команды. Пресс-служба «Аль-Насра» сфотографировала 37-летнего футбола во время выполнения одного из упражнений.

В «Аль-Насре» показали, как Роналду готовится к игре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Криштиану Роналду должен дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января 2023 года. Тогда его команда встретится в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Однако Роналду также сможет принять участие в товарищеской игре с «ПСЖ», которая состоится тремя днями ранее.

ФК «АЛЬ-НАСР»

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Также португальский футболист будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Футбол,Криштиану Роналду,
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