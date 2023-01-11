В «Аль-Насре» показали, как Роналду готовится к игре

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает подготовку к дебюту в составе саудовской команды. Пресс-служба «Аль-Насра» сфотографировала 37-летнего футбола во время выполнения одного из упражнений.

Криштиану Роналду должен дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января 2023 года. Тогда его команда встретится в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Однако Роналду также сможет принять участие в товарищеской игре с «ПСЖ», которая состоится тремя днями ранее.

ФК «АЛЬ-НАСР»