В «Аль-Насре» показали, как Роналду готовится к игре

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает подготовку к дебюту в составе саудовской команды. Пресс-служба «Аль-Насра» сфотографировала 37-летнего футбола во время выполнения одного из упражнений.
Криштиану Роналду должен дебютировать за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января 2023 года. Тогда его команда встретится в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Однако Роналду также сможет принять участие в товарищеской игре с «ПСЖ», которая состоится тремя днями ранее.
Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Также португальский футболист будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.