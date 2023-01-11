Болгарские болельщики призывают отменить матчи с российскими клубами

Болельщики болгарского «Левски» призывают руководство клуба отказаться от участия в товарищеских матчах с российскими командами на сборе в Дубае, сообщает Sportal.

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В январе у «Левски» запланировано три товарищеские встречи — с «Краснодаром», московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

Позиция болельщиков «Левски» может вынудить футболистов клуба выйти на матчи с российскими командами в цветах украинского флага. Болгарский клуб также обдумывает возможность демонстрации флага в поддержку Украины.