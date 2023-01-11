Болгарские болельщики призывают отменить матчи с российскими клубами

Болельщики болгарского «Левски» призывают руководство клуба отказаться от участия в товарищеских матчах с российскими командами на сборе в Дубае, сообщает Sportal.
В январе у «Левски» запланировано три товарищеские встречи — с «Краснодаром», московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».
Позиция болельщиков «Левски» может вынудить футболистов клуба выйти на матчи с российскими командами в цветах украинского флага. Болгарский клуб также обдумывает возможность демонстрации флага в поддержку Украины.
Напомним, из-за ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и все российские клубы от участия в международных соревнованиях.