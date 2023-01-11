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41 минуту назад

Болгарские болельщики «Левски» призывают отменить товарищеские матчи с российскими клубами

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Болельщики болгарского «Левски» призывают руководство клуба отказаться от участия в товарищеских матчах с российскими командами на сборе в Дубае, сообщает Sportal.

Болгарские болельщики призывают отменить матчи с российскими клубами
Фото: BetassistBetassist

В январе у «Левски» запланировано три товарищеские встречи — с «Краснодаром», московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

Позиция болельщиков «Левски» может вынудить футболистов клуба выйти на матчи с российскими командами в цветах украинского флага. Болгарский клуб также обдумывает возможность демонстрации флага в поддержку Украины.

Напомним, из-за ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и все российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Спартак,
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