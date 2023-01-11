В «Торпедо» отказались комментировать возможное подписание Глушакова

«Рассматривает ли «Торпедо» вариант с подписанием Глушакова? Я не буду ничего говорить», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым .

Напомним, ранее стало известно, что Глушаков и подмосковные «Химки» расторгли контракт по обоюдному согласию. За подмосковный клуб Денис выступал в период с октября 2020 по январь 2023 года. После ухода из клуба сам игрок не стал говорить, какие команды в нём заинтересованы, а также опроверг возможное завершение карьеры. После этого несколько клубов Российской Премьер-Лиги опровергли интерес к 35-летнему игроку.