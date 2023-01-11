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41 минуту назад

В «Торпедо» отказались комментировать возможное подписание Дениса Глушакова

Чемпионат.comиещё 1

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос, рассматривает ли клуб возможность подписания полузащитника Дениса Глушакова, который в данный момент является свободным агентом.

В «Торпедо» отказались комментировать возможное подписание Глушакова
Фото: ТАССТАСС

«Рассматривает ли «Торпедо» вариант с подписанием Глушакова? Я не буду ничего говорить», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее стало известно, что Глушаков и подмосковные «Химки» расторгли контракт по обоюдному согласию. За подмосковный клуб Денис выступал в период с октября 2020 по январь 2023 года. После ухода из клуба сам игрок не стал говорить, какие команды в нём заинтересованы, а также опроверг возможное завершение карьеры. После этого несколько клубов Российской Премьер-Лиги опровергли интерес к 35-летнему игроку.

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