Нападающего «Спартака» заподозрили в связи с наркобароном

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса подозревают в передаче 250 тысяч евро (свыше 18 миллионов рублей) обвиняемому в торговле наркотиками Питу Уортелу. Предполагается, что футболист передал ему такую сумму денег, поскольку оказалось, что купленный им кокаин был украден у наркобарона. Об этом сообщает AD.
О произошедшем стало известно во время судебного процесса над Уортелом в Нидерландах. По данным суда, в 2020 году Промес купил около 400 килограмм кокаина. Но в итоге оказалось, что товар краденный и принадлежит наркобарону из Суринама. Кража привела к двум убийства — 32-летнего экс-футболиста Кельвина Мейнарда и 23-летнего Генсиэля Феллера. Предполагает, что Промес не захотел сталкиваться с Уортелом и заплатил ему 250 тысяч евро.
При этом адвокат наркобарона заявил, что его клиент не знаком с футболистом и тот ему ничего не платил. Но следствие утверждает другое, поскольку в телефоне Уортела нашли номер Промеса.
Слушание показаний футболиста назначили на 3 марта, но, вероятнее всего, он там не появится, оставшись в России. Промес уже отказался лететь на сборы в Саудовскую Аравию, поскольку ОАЭ и Нидерланды имеют соглашение об экстрадиции. Также на родине футболиста обвиняют в покушении на убийство. Считается, что в 2020 году он ударил ножом двоюродного брата.