Рубашку Месси на Новый год раскупили в интернет-магазине за сутки

Лионель Месси вызвал немалый ажиотаж своим новогодним нарядом. Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» опубликовал фото, на котором он запечатлён в рубашке известного бренда Gucci. Рубашка пошита из атласной ткани, она сочетает в себе тёмно-зелёный и оранжевый цвета и выглядит весьма нестандартно, особенно в качестве наряда на Новый год.
Множество пользователей в соцсетях раскритиковали Месси за отсутствие вкуса, остальные подписчики наоборот восхищались нарядом аргентинца. Благодаря футболисту эта рубашка стала настолько хайповой, что в интернет-магазине Gucci весь её ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси. Стоимость такой рубашки составляла $ 900.