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22 минуты назад

Рубашку, в которой Месси встречал Новый год, раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

Чемпионат.comиещё 1

Лионель Месси вызвал немалый ажиотаж своим новогодним нарядом. Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» опубликовал фото, на котором он запечатлён в рубашке известного бренда Gucci. Рубашка пошита из атласной ткани, она сочетает в себе тёмно-зелёный и оранжевый цвета и выглядит весьма нестандартно, особенно в качестве наряда на Новый год.

Рубашку Месси на Новый год раскупили в интернет-магазине за сутки
Фото: соцсетисоцсети

Множество пользователей в соцсетях раскритиковали Месси за отсутствие вкуса, остальные подписчики наоборот восхищались нарядом аргентинца. Благодаря футболисту эта рубашка стала настолько хайповой, что в интернет-магазине Gucci весь её ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси. Стоимость такой рубашки составляла $ 900.

Футбол,Лионель Месси,
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