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1 час назад

Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании

Чемпионат.comиещё 4

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании, сообщает в своём «твиттере» OptaJose.

Бензема повторил рекорд Месси в Суперкубке Испании
Фото: ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

Напомним, «Реал» в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 – по пенальти).

Бензема забил гол на 39-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Этот гол стал для французского форварда пятым подряд в Суперкубке Испании. По этому показателю он повторил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис».

В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал одну результативную передачу.

Футбол,Карим Бензема,Лионель Месси,Реал,
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