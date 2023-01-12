Галтье объяснил, почему «ПСЖ» вернулся к расстановке с тремя защитниками

«Честно говоря, перед матчем мы не наигрывали формацию 3-4-2-1, однако, посоветовавшись с тренерским штабом и приметив кое-какие детали за последние дни, я решил вернуться к системе, которая очень эффективно работала в начале сезона. Данный ход обусловлен обстоятельствами, он не был запланирован заранее», – сказал в послематчевом интервью Canal Plus Галтье.