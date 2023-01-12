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2 часа назад

Галтье объяснил, почему «ПСЖ» вернулся к расстановке с тремя защитниками

Евро-футбол.Ру

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о выборе тактический расстановки на матч Лиги 1 против «Анже».

Галтье объяснил, почему «ПСЖ» вернулся к расстановке с тремя защитниками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парижане отпраздновали победу (2:0) благодаря точным ударам Уго Экитике и Лионеля Месси на 5-й и 72-й минутах соответственно.

«Честно говоря, перед матчем мы не наигрывали формацию 3-4-2-1, однако, посоветовавшись с тренерским штабом и приметив кое-какие детали за последние дни, я решил вернуться к системе, которая очень эффективно работала в начале сезона. Данный ход обусловлен обстоятельствами, он не был запланирован заранее», – сказал в послематчевом интервью Canal Plus Галтье.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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