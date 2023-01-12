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1 час назад

Сычёв: «Российский футбол должен в любом случае оставаться в Европе»

Евро-футбол.Ру

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о том, стоит ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию. Сычев считает, что лучше надеяться на то, что в Европе изменят свое отношение и примут обратно российские клубы.

«Российский футбол должен оставаться в Европе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Сычева, более высокий уровень конкуренции также будет помогать росту российского футбола. Напомним, что российскому футболу перекрыли доступ в Европу вследствие санкций.

- Мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития, - цитирует слова Сычева «Известия».

Футбол,Дмитрий Сычев,
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