«Российский футбол должен оставаться в Европе»

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о том, стоит ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию. Сычев считает, что лучше надеяться на то, что в Европе изменят свое отношение и примут обратно российские клубы.